Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке могут встретиться в 2027

Жуи и Диндин, панды из Московского зоопарка, могут встретиться в 2027 году. Светлана Акулова, глава зоопарка, сообщила, что строительство нового вольера будет завершено, чтобы обеспечить комфортные условия для всех панд, включая Катюшу.