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«Чтобы эти черти знали, что в России есть порядок». Силкин призвал жестко наказать Рейса за поведение в матче РПЛ

«Чтобы эти черти знали, что в России есть порядок». Силкин призвал жестко наказать Рейса за поведение в матче РПЛ

Российский тренер Сергей Силкин призвал жестко наказать защитника ЦСКА Матеуса Рейса за поведение в игре 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

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