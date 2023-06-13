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Евро преодолел отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля

Евро преодолел отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля

Рубль вернулся к снижению и дешевеет к доллару и евро. фото: pixabay.com/martaposemuckel Евро и доллар значительно укрепили позиции на Московской бирже во вторник утром, 13 июня.

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