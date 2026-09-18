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Царьград

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МЧС подтвердило отсутствие лесных пожаров в Якутии на данный момент

МЧС подтвердило отсутствие лесных пожаров в Якутии на данный момент

МЧС России сообщило об отсутствии действующих лесных пожаров в Якутии. В 2026 году в регионе зафиксировано 542 пожара, уничтожившие более 2,3 млн га леса.

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