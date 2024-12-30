Собянин: Две станции БКЛ соединили подземными пересадками с радиальными линиями

Две новые подземные пересадки открылись в московском метро. Они находятся между Большой кольцевой линией (БКЛ) и Калининской веткой на станции «Авиамоторная» и между БКЛ и Арбатско-Покровской линией на «Электрозаводской».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии