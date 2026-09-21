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Владимирские новости

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Избирком Владимирской области обработал 95-98% протоколов выборов

Избирком Владимирской области обработал 95-98% протоколов выборов

«Единая Россия» набирает более половины голосов во Владимирской области, отрыв от КПРФ почти 38 процентных пунктов.

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