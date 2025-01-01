Житель Сахалина выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее «Русское лото», сообщили в «Столото». Как пишет РИА Новости, по итогам второго тура 1604-го тиража в России появился четвёртый лотерейный миллиардер.
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