Российский боец эвакуировал около 1000 человек из зоны боевых действий

Комиссованный командир эвакуационной группы ВС России Андрей Котов до ранения и потери ноги успел эвакуировать с линии фронта около 1000 человек.
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