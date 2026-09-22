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ИА Регнум

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Российский боец эвакуировал около 1000 человек из зоны боевых действий

Российский боец эвакуировал около 1000 человек из зоны боевых действий

Комиссованный командир эвакуационной группы ВС России Андрей Котов до ранения и потери ноги успел эвакуировать с линии фронта около 1000 человек.

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