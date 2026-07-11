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Сергей Жуков высказался о конфликтах с Алексеем Потехиным и Андреем Губиным

Сергей Жуков высказался о конфликтах с Алексеем Потехиным и Андреем Губиным

Лидер группы «Руки Вверх!» прокомментировал слухи о многолетней вражде с бывшим коллегой Алексеем Потехиным, а также объяснил, что на самом деле думает об Андрее Губине после его высказывания на интервью Ксении Собчак.

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