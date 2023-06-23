Полицейские начали проверку по факту вандализма в Детском парке Орла

Сотрудники УМВД России по Орлу начали проверку по факту повреждений растений в Детском парке Орла. Ранее ОрелТаймс сообщал, что неизвестные вырвали с корнем розы и опустошили вазоны.
Популярные статьи
- В Орловской области простились с погибшим в СВО старшим лейтенантом Павлом Школиным
- «Поступали вопросы по отсутствию выплат за участие в СВО»: орловский филиал госфонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы
- Губернатор Орловской области просит силовиков разобраться с недобросовестными получателями соцконтрактов
Свежие комментарии