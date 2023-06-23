Орелtimes

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Это уже заслуживает не просто проверке. Это враг настоящий.Своих не бросаем?...
  • ММ
    Хозяйку за шкварник и в ветлечебницу, пусть предъявляет прививку от бешенства или в полицию, если откажетсяВ Орле известную ...
  • Галина Тарасова
    Все чиновники обнаглели от безнаказанности!Своих не бросаем?...

Полицейские начали проверку по факту вандализма в Детском парке Орла

Полицейские начали проверку по факту вандализма в Детском парке Орла

Сотрудники УМВД России по Орлу начали проверку по факту повреждений растений в Детском парке Орла.  Ранее ОрелТаймс сообщал, что неизвестные вырвали с корнем розы и опустошили вазоны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх