Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Важно соблюдать правило - «не репостить первую попавшуюся сенсацию». Кто-то делает это умышленно, но есть обычные "ис...Информационные фа...
  • Maxim
    Ну тк и выкинуть с Новодевичьего вместе с горбачевым: есть гораздо достойнее люди..Застолья Ельцина:...
  • Александр Гребнев
    Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а ве...Застолья Ельцина:...

Курская область: государственной границы больше не будет

Курская область: государственной границы больше не будет

Продолжаем доклад ровным голосом из Курской области. Никаких душераздирающих новостей нет и пока не предвидится, из двух муниципальных районов региона идёт более-менее организованная эвакуация, прибывающим к нам в помощь волонтёрам – нижайший поклон, неравнодушным людям огромной страны, собирающим тонны полезного, питательного, лекарственного, тёплого и нужного беженцам – до земли троекратно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Отменная статья, всем рекомендую прочитать.
Ответить
1 д.
Татьяна Царева
все четко. понятно. и без шапкозакидательства
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх