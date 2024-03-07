Актриса Нозанин Абдулвасиева опубликовала фото с девичника

Экс-жена телеведущего Александра Гордона снялась без штанов на девичнике. Актриса Нозанин Абдулвасиева позировала в рубашке в студии, где подруга знаменитости организовала фотосессию перед свадьбой, и поделилась кадром в соцсетях.