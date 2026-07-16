Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи упали на 5,04%, опустившись до 83,98 рубля за бумагу Это абсолютный минимум с начала торгов акциями компании в 2006 году.
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Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи упали на 5,04%, опустившись до 83,98 рубля за бумагу Это абсолютный минимум с начала торгов акциями компании в 2006 году.
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