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Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи упали на 5,04%, опустившись до 83

Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи упали на 5,04%, опустившись до 83,98 рубля за бумагу Это абсолютный минимум с начала торгов акциями компании в 2006 году.

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