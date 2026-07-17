Женские страсти
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Женские страсти

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«Она живет в строгих условиях»: что происходит с Еленой Блиновской в тюрьме

«Она живет в строгих условиях»: что происходит с Еленой Блиновской в тюрьме

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская продолжает отбывать тюремный срок — разбираемся, как опыт заключения влияет на людей психологически и с какими сложностями пришлось столкнуться одной из самых известных блогерш России.

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