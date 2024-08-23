AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов

Вашингтон может поставить ПВО, HIMARS, Javelin и прочую технику Соединенные Штаты могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.