AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов

Вашингтон может поставить ПВО, HIMARS, Javelin и прочую технику Соединенные Штаты могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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