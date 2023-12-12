Киев на всё готов ради членства в ЕС — Кулеба

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина в данный момент нуждается в любой поддержке.Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга журналистам, что власти Украины готовы "попрыгать и сплясать" ради членства Киева в Европейском Союзе.
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