Киев на всё готов ради членства в ЕС — Кулеба

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина в данный момент нуждается в любой поддержке.Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга журналистам, что власти Украины готовы "попрыгать и сплясать" ради членства Киева в Европейском Союзе.