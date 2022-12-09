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Порье успешно прооперировали спустя сутки после выписки из больницы

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье оказался на операционном столе спустя сутки после выписки из больницы.

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