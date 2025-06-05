Купить валюту БРИКС: возможности и перспективы

Введение в валюту БРИКС: новая эра международных расчетов В последние годы объединение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и его расширенный состав, включающий Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, активно обсуждают создание альтернативных финансовых инструментов, способных снизить зависимость от доллара США.