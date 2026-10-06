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Для вологодских школьников провели мастер-класс по использованию нейросетей для создания 3D-объектов

Для вологодских школьников провели мастер-класс по использованию нейросетей для создания 3D-объектов

Открытый "Урок цифры" на тему "Искусственный интеллект: 3D-технологии" прошёл в школе №11 Вологды.6 октября.

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