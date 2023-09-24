Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии и вплотную приблизился к завоеванию чемпионства по итогам сезона-2023 «Формулы-1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх