20 декабря в Тамбове отключат электричество на 17 улицах

В среду, 20 декабря, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с ремонтными работами АО "ОРЭС-Тамбов" на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов".