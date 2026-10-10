ASML и Carl Zeiss готовят революцию в микроэлектронике: технология Hyper NA может изменить мир чипов навсегда

Представьте себе мир, где чипы будут в десятки раз мощнее, а потребление энергии — в разы меньше. Это не фантастика, а реальность, к которой стремится нидерландская компания ASML в сотрудничестве с немецким производителем оптики Carl Zeiss.
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