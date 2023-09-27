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Крупные торговые сети выступили против онлайн-продажи алкоголя

Крупные торговые сети выступили против онлайн-продажи алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети, такие как X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса» и другие, выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией.

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