Крупные торговые сети выступили против онлайн-продажи алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети, такие как X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса» и другие, выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией.