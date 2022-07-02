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Власти сказали, где в Челябинске построят новый мост и когда откроют

Власти сказали, где в Челябинске построят новый мост и когда откроют

В Челябинске построят вантовый велопешеходный мост. В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что путепровод соединит жилые кварталы на Северо-Западе, спортивно-зрелищный комплекс на Университетской Набережной и городской бор.

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