Госкомиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-27», сообщили в «Роскосмосе». Согласно заявлению госкорпорации, в основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.
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