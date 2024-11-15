Франция сообщила об окончании обучения 2,3 тысячи солдат ВСУ

Во Франции завершилось обучение 2300 украинских военнослужащих, рассказали в Минобороны страны. Там уточнили, что это первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная на территории республики, сообщило РИА «Новости».
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