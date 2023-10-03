WSJ: В Европе испугались прекращения помощи Украине со стороны США

Европейские лидеры столкнулись с вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли Запада в поддержке Украины, смогут ли они сами восполнить этот пробел? Будет ли это целесообразно? И что вообще будет с коалицией, впавшей в чрезвычайную зависимость от Вашингтона? Как пишет газета Wall Street Journal, данный вопрос висит над Европой, вызывая едва ли не панику, особенно после принятого на выходных в США решения предотвратить частичную приостановку работы правительства путем принятия мер по финансированию, исключающих помощь Украине.