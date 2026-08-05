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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар устроил перепалку с руководителями «Ремо» после матча: кричал «Вылетели!», танцевал и оскорблял их

Нападающий « Сантоса » Неймар оказался в центре конфликта после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии против « Ремо » (1:0).

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