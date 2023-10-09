Экс-игрок «Что?Где?Когда?» Илья Новиков* стал фигурантом уголовного дела о госизмене

Против бывшего адвоката-иноагента Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о государственной измене.Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, экс-игрок "Что? Где? Когда?" Илья Новиков* обвиняется в попытке перейти на сторону противника.