Прогноз погоды в Крыму на 15 апреля В Симферополе +18 и ясно В Севастополе +17 и ясноВ Евпатории +17 и ясноВ Черноморском +16 и ясноВ Джанкое +17 и ясноВ Ялте +16 и ясноВ Алуште +18 и ясноВ Керчи +14 и ясноВ Армянске +17 и ясноВ Красноперекопске +18 и ясноВ Бахч.