Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб

Нина Комарова

А что вы хотите? В перестройку очень любимый всеми Ералаш уже снимал сюжеты, как за кроссовки "герои"-дети продавали родину. Снято якобы со смехом, но очень много наснимали эти авторы-евреи сюжетов, что за жвачку и пепси-колу продавать очень даже хорошо. Потом пошли сюжеты про "любовь " в школе, что все школьники только и думают об этом. Просто помешанные на сексе авторы. Смотреть стало просто невозможно. Этот ералаш без цензуры очень хорошо переформатировал много детей. Везде же в рекламе кругом звучит - обогащайся! По тупости и "обогащаются"