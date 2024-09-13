В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. За это им пообещали 5 миллионов рублей. По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 (на фото тот самый вертолет) горючей жидкостью и подожгли.
Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб
Комментарии
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Виктор Михайлов
А при чем тут ЕГЭ?
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2 час.
Александр Третьяк
Выдать кредит для погашения утраты вертолета и пусть всю оставшуюся жизнь его выплачивают.
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1 час.
Нина Комарова
А что вы хотите? В перестройку очень любимый всеми Ералаш уже снимал сюжеты, как за кроссовки "герои"-дети продавали родину. Снято якобы со смехом, но очень много наснимали эти авторы-евреи сюжетов, что за жвачку и пепси-колу продавать очень даже хорошо. Потом пошли сюжеты про "любовь " в школе, что все школьники только и думают об этом. Просто помешанные на сексе авторы. Смотреть стало просто невозможно. Этот ералаш без цензуры очень хорошо переформатировал много детей. Везде же в рекламе кругом звучит - обогащайся! По тупости и "обогащаются"
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1 час.
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