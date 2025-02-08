Знакомьтесь: последний Президент США, Дональд Трамп

Люди старшего поколения хорошо помнят советско-финский фильм режиссера Леонида Гайдая «За спичками». По сюжету двое бедолаг, напившись, врываются на тачке в небольшой провинциальный город, мчатся по пыльным улицам, давят кур и гусей, срывают с веревок повешенное белье.
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