Знакомьтесь: последний Президент США, Дональд Трамп

Люди старшего поколения хорошо помнят советско-финский фильм режиссера Леонида Гайдая «За спичками». По сюжету двое бедолаг, напившись, врываются на тачке в небольшой провинциальный город, мчатся по пыльным улицам, давят кур и гусей, срывают с веревок повешенное белье.