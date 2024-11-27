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Глава СВР Армении не приехала на заседание глав разведслужб СНГ

Глава СВР Армении не приехала на заседание глав разведслужб СНГ

«Неотложные рабочие вопросы» вынудили начальника Службы внешней разведки (СВР) Армении Кристинне Григорян пропустить состоявшееся 26 ноября в Москве заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщили 27 ноября в пресс-службе СВР.

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