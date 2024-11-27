Глава СВР Армении не приехала на заседание глав разведслужб СНГ

«Неотложные рабочие вопросы» вынудили начальника Службы внешней разведки (СВР) Армении Кристинне Григорян пропустить состоявшееся 26 ноября в Москве заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщили 27 ноября в пресс-службе СВР.
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