ПАО «ТГК-2» напоминает потребителям о необходимости погасить долги и подготовить здания к приему тепла

ПАО «ТГК-2» завершает подготовку городской теплосетевой инфраструктуры к подаче тепловой энергии.В соответствии с требованиями законодательства в обязанность потребителей также входит подготовка внутридомовых сетей к приему тепла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии