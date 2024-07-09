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Луис де ла Фуэнте: «Испания хочет и дальше творить историю, победить в финале. С Францией мы идеально защищались и создавали опасные моменты»

Луис де ла Фуэнте: «Испания хочет и дальше творить историю, победить в финале. С Францией мы идеально защищались и создавали опасные моменты»

«Мы счастливы. Мы и так были счастливы, попав в полуфинал, но теперь радуемся еще больше. Особенно мы гордимся некоторыми выдающимися футболистами, которые умеют читать игру и сыграли выдающимся образом.

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