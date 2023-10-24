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"Это чудо, что я жива". Мадонна призналась, что до сих пор плохо себя чувствует после госпитализации

"Это чудо, что я жива". Мадонна призналась, что до сих пор плохо себя чувствует после госпитализации

Мадонна на одном из концертов своего тура Celebration рассказала о своём самочувствии после госпитализации, когда она провела некоторое время в реанимации.

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