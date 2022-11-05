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Жиру ногой в прыжке забил «Специи» победный гол на 89-й минуте и был удален после празднования

Форвард «Милана» Оливье Жиру забил эффектный гол на 89-й минуте игры со «Специей». Француз, вышедший на замену на 72-й минуте матча 13-го тура Серии А, на 89-й в прыжке ногой замкнул навес хавбека Сандро Тонали.

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