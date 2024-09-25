РыжийФест: события, которые нельзя пропустить

Программа книжного фестиваля включает более сотни различных мероприятий. Уже на этой неделе в течение трех дней с полудня и до позднего вечера на книжной ярмарке будут проходить творческие встречи с известными авторами, творческие мастер-классы, литературные мастерские, поэтические марафоны, лекции и паблик-токи.