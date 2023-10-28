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Закон и Порядок

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Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Яков Кедми. Иллюстрация: скриншот трансляции Первого канала Мирное население Газы само виновато в том, что гибнет сейчас под ударами израильской армии.

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Комментарии
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Алексей Голосной
Никогда бы я даже представить не мог,что Я.Й.Кедми,умнейший из политологов окажется просто мелким нацистом, отмороженным и беспощадным,его мечты об уничтожении Газа,людей и земли потрясают и этот&quot; миролюбивый проповедник истины&quot; долгие годы жил и работал с нами в России,да...жизнь оказалась непредсказуемой,но зато теперь мы знаем кто есть кто...
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3 д.
Катерина
Так Кедми  всегда  высказывал  недовольство,  что  мы  не  уничтожаем  под  корешок  окраинцев... Свирепости  нам  не  хватает  по  уничтожению  одураченных  хохлов  по  его  мнению.
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3 д.
Виктор
ну вот, Яша показал свою гнилую сущность. А наше телевидение без разбора приглашает в студию кого попало.Где власть?
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2 д.

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