Яков Кедми. Иллюстрация: скриншот трансляции Первого канала Мирное население Газы само виновато в том, что гибнет сейчас под ударами израильской армии.
Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема
Комментарии
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Алексей Голосной
Никогда бы я даже представить не мог,что Я.Й.Кедми,умнейший из политологов окажется просто мелким нацистом, отмороженным и беспощадным,его мечты об уничтожении Газа,людей и земли потрясают и этот" миролюбивый проповедник истины" долгие годы жил и работал с нами в России,да...жизнь оказалась непредсказуемой,но зато теперь мы знаем кто есть кто...
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3 д.
Катерина
Так Кедми всегда высказывал недовольство, что мы не уничтожаем под корешок окраинцев... Свирепости нам не хватает по уничтожению одураченных хохлов по его мнению.
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3 д.
Виктор
ну вот, Яша показал свою гнилую сущность. А наше телевидение без разбора приглашает в студию кого попало.Где власть?
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2 д.
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