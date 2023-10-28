Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Алексей Голосной

Никогда бы я даже представить не мог,что Я.Й.Кедми,умнейший из политологов окажется просто мелким нацистом, отмороженным и беспощадным,его мечты об уничтожении Газа,людей и земли потрясают и этот" миролюбивый проповедник истины" долгие годы жил и работал с нами в России,да...жизнь оказалась непредсказуемой,но зато теперь мы знаем кто есть кто...