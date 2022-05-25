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Очередное подразделение ВСУ отказалось воевать

Очередное подразделение ВСУ отказалось воевать

В Сети появилось очередное видео от украинских военных. На этот раз к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному обратились бойцы одной из рот 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск Украины.

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