Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Они вынюхивают импланты

ЦОДы могут начать использовать собак-ищеек для обнаружения злоумышленников с имплантамиВ дата-центрах вскоре могут появиться служебные собаки, обученные обнаруживать человека с имплантатами — в том числе с NFC-чипами, — которые могут быть использованы для незаконного доступа к информации.