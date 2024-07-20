Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Они вынюхивают импланты

ЦОДы могут начать использовать собак-ищеек для обнаружения злоумышленников с имплантамиВ дата-центрах вскоре могут появиться служебные собаки, обученные обнаруживать человека с имплантатами — в том числе с NFC-чипами, — которые могут быть использованы для незаконного доступа к информации.
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