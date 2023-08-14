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Илья Ковальчук: «Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке. Огромное усиление для ЦСКА, если он будет играть в КХЛ»

– Чего вы ждете от старта чемпионата КХЛ? Каким получится матч ЦСКА – «Ак Барс»? – Фаворитов тут нет.

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