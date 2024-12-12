В Екатеринбурге забраковали все 30 проектов памятника Балабанову

Комиссия по разработке памятника Алексею Балабанову, который начинал свой путь на Свердловской киностудии, забраковала 30 представленных эскизных проектов, назвав их типовыми, не отвечающими уровню кинорежиссера.
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