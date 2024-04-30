Чуть было не пропустила новую статью Р. Ищенко, в которой он просто-таки жжёт за так называемую "раздачу паспортов".
Паспорта надо выдавать только тем, кто назовёт себя русским
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ни одному не выдавать и никого больше вообще не пускать в страну . Они тебе все заорут , что я русский , а сами и языка-то не знают . На хрен нужны . Только одно может им помочь , это если их усыновят олигархи .
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6 час.
Алекс Сэм
Не-не-не куда выехали пускай там и остаются, нахрена России платить им детские, пенсии и т. д и т.п Пускай лучше подрывают экономику Евросоюза!
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21 мин.
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