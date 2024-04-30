Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Не-не-не куда выехали пускай там и остаются, нахрена России платить им детские, пенсии и т. д и т.п Пускай лучше подр...Паспорта надо в...
  • валерий двойнишников
    Помойлов, бармалей, остограмся и под забор))Российская РЭБ сн...
  • Олег Самойлов
    И это есть ПРЕКРАСНО!!!Российская РЭБ сн...

Паспорта надо выдавать только тем, кто назовёт себя русским

Чуть  было  не  пропустила   новую   статью  Р. Ищенко,  в    которой  он  просто-таки   жжёт   за     так  называемую   "раздачу  паспортов".

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ни одному не выдавать и никого больше вообще не пускать в страну . Они тебе все заорут , что я русский , а сами и языка-то не знают . На хрен нужны . Только одно может им помочь , это если их усыновят олигархи .
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6 час.
Алекс Сэм
Не-не-не куда выехали пускай там и остаются, нахрена России платить им детские, пенсии и т. д и т.п Пускай лучше подрывают экономику Евросоюза!
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21 мин.

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