Сосудистый хирург Наумов предупредил о негативных последствиях сидячей работы

Сидячая работа и образ жизни провоцируют множество патологий из-за застоев в области таза. Как этого избежать, рассказал сосудистый хирург Данил Наумов.
Популярные статьи
- «Если никто не приедет в обозначенное место»: Пригожин сообщил о готовности прислать своего заместителя к главе РДК для освобождения пленных
- Оскорбившую россиян актрису Яну Троянову потребовали признать иноагентом
- Пресс-служба Пригожина показала подарок, который основатель ЧВК «Вагнер» получил на день рождения
Свежие комментарии