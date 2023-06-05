Инфореактор

1 125 подписчиков

Сосудистый хирург Наумов предупредил о негативных последствиях сидячей работы

Сосудистый хирург Наумов предупредил о негативных последствиях сидячей работы

Сидячая работа и образ жизни провоцируют множество патологий из-за застоев в области таза. Как этого избежать, рассказал сосудистый хирург Данил Наумов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх