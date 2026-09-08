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«Обломки» ночью уничтожили шесть крупных складских комплексов в Киеве и области

«Обломки» ночью уничтожили шесть крупных складских комплексов в Киеве и области

Появляются некоторые подробности сегодняшней ударной ночи, которую провела украинская столица. Поступает информация о том, что в результате ракетных ударов и доработки дронами поражены предприятия, занятые в сфере логистики, а также заводы из структур военно-промышленного комплекса.

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