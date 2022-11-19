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NYT: западные чиновники не имеют четкого представления об оставшемся количестве российского арсенала ракет

NYT: западные чиновники не имеют четкого представления об оставшемся количестве российского арсенала ракет

New York Times пишет, что украинские и западные чиновники давно говорят о том, что у России якобы закончились ракеты.

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