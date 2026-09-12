Турагент: отдых в Турции летом 2027 года обойдётся россиянам в 300–400 тысяч рублей на двоих

Турагент из Анкары рассказала, как подготовиться к отпуску в Турции без финансового стресса.Планирующим отпуск в Турции туристам из России следующим летом стоит рассчитывать на расходы от 300 до 400 тысяч рублей на двоих.
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