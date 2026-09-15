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Ивановские новости

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Пьяная поездка на «Хавале» закончилась для жителя Ивановской области ДТП и конфискацией транспорта

Пьяная поездка на «Хавале» закончилась для жителя Ивановской области ДТП и конфискацией транспорта

Мужчина ранее уже привлекался за езду в нетрезвом виде без прав, теперь его автомобиль стоимостью более 2 млн рублей конфискован.

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