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Орнитолог Сорокин: при похолодании грачи из Москвы улетают в район Тулы, Орла, Курска

Орнитолог Сорокин: при похолодании грачи из Москвы улетают в район Тулы, Орла, Курска

Грачи не мигрируют из страны в холодное время года. При похолодании птицы просто кочуют из Москвы в более южные города России, сообщил орнитолог Александр Сорокин в беседе с «Национальной службой новостей».

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